Деньги придут раньше: Россиянам объяснили, кто получит пенсию за май уже в апреле

Часть российских пенсионеров получат пенсию за май досрочно — уже в апреле. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Социального фонда России.

Досрочная выплата коснётся всех, кому деньги перечисляют через банк. Подавать заявление не требуется — средства переведут автоматически.

Кто получит деньги до 30 апреля.

Пенсионеры, которым выплаты обычно приходят с 1 по 4 число месяца. Речь идёт обо всех видах пенсий:

страховых;социальных;накопительных;по старости;по инвалидности.

Если вместе с пенсией человек получает другие выплаты фонда, они тоже придут заранее.

С 5 мая перечисления через банк вернутся к обычному графику.

Как получат пенсию те, кто ждёт деньги по почте.

Для тех, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты придут по обычному графику. Почтальоны начнут разносить деньги на дом 2−3 мая. С этих же дат их можно будет получить в отделениях. Доставка через почту продлится до 25 мая.

Ранее Life.ru писал, что работающие пенсионеры получат перерасчёт пенсий в 2027 году. С 1 августа выплаты пересчитают автоматически по страховым взносам работодателя. Заявления подавать не нужно.

