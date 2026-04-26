Ученый рассказал, как отличить ядовитую гадюку от ужа

«Молодые гадюки часто имеют медно-коричневатую окраску тела с зигзагообразной полосой. У взрослых гадюк преобладают серо-черные тона, однако среди них часто встречаются и меланисты — особи черной окраски. На голове гадюк обычно хорошо заметен Х-образный рисунок. Зрачок у них вертикальный, как у кошки, хвост короткий, из толстого основания резко сужается», — рассказал Дунаев.