На закупку хлеба для Омска на случай ЧС направят 136 млн рублей

На портале госзакупок появилась информация о торгах для пополнения резервов Омска для нужд гражданской обороны. В документе указано, что заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 4 мая 2026 года.
Победитель аукцион обязан будет поставлять хлеб с момента подписания контракта и до 30 декабря 2026 года. Каждый заказ от городских властей потребуется исполнить в течение одного рабочего дня. Доставка продукции потребуется по адресу улица Гагарина, 34.
Главное требование к товару — соответствие российским нормам безопасности и санитарным стандартам, остаточный срок годности не менее 24 часов на момент поставки. Объем партий определяет по фактической потребности заказчика.
Согласно городским нормативам, утвержденным в 2019 году, в резерве Омска должны храниться 1 392 тонны белого хлеба, 2 088 тонн черного, около 70 тонн макарон и другие продукты.