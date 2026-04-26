Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане арестован мужчина, угрожавший полицейским пистолетом

В Биробиджане пьяный житель направил оружие на сотрудников ППС.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 апреля 2026 года, в суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 37-летнему жителю Биробиджана, обвиняемому в угрозе применения насилия к представителям власти. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии следствия, 24 апреля 2026 года в утреннее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у подъезда № 1 дома № 79 по улице Шолом-Алейхема в Биробиджане, в ходе разбирательства направил в сторону командира отделения патрульно-постовой службы полиции и полицейского отдельной роты ППСП предмет, конструктивно схожий с пистолетом, угрожая применением насилия в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей. Своими действиями он вынудил сотрудников полиции применить табельное оружие в общественном месте.

С учётом позиции прокурора, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru