В Биробиджане арестован мужчина, угрожавший полицейским пистолетом

Сегодня, 26 апреля 2026 года, в суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 37-летнему жителю Биробиджана, обвиняемому в угрозе применения насилия к представителям власти. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, 24 апреля 2026 года в утреннее время мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у подъезда № 1 дома № 79 по улице Шолом-Алейхема в Биробиджане, в ходе разбирательства направил в сторону командира отделения патрульно-постовой службы полиции и полицейского отдельной роты ППСП предмет, конструктивно схожий с пистолетом, угрожая применением насилия в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей. Своими действиями он вынудил сотрудников полиции применить табельное оружие в общественном месте.
С учётом позиции прокурора, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.
