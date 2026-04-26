«Он в очень приподнятом настроении»: Трамп рассказал о самочувствии раненого при стрельбе офицера

Трамп: агента Секретной службы спас бронежилет при стрельбе в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Агент Секретной службы США получил ранение в результате стрельбы на мероприятии в отеле «Хилтон» в Вашингтоне. Как сообщил Дональд Трамп, в офицера выстрелили «из очень мощного оружия», но бронежилет спас ему жизнь.

По словам американского президента, сейчас пострадавший чувствует себя хорошо и находится в приподнятом настроении. Трамп подчеркнул, что лично пообщался с агентом и передал ему слова поддержки.

«Он в прекрасной форме. Он… в очень приподнятом настроении», — уточнил Трамп.

Американский лидер допустил, что стрелявший мог целиться именно в него. При этом он не стал напрямую связывать инцидент с военной операцией США в Иране, хотя и не исключил такой возможности полностью.

Как писал KP.RU, ранее хозяин Белого дома назвал покушением инцидент со стрельбой в гостинице в Вашингтоне. Трамп признался, что произошедшее повергло его в шок. Он сравнил себя с Авраамом Линкольном и подчеркнул, что подобное всегда случается с самыми влиятельными.

Утром 26 апреля стало известно о стрельбе в отеле «Хилтон», где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На мероприятии присутствовал президент США Трамп.

