В Новосибирске восстановят разбитую дорогу к СКИФу за 114 миллионов

В Новосибирске мэрия отремонтирует улицу Тимакова, разбитую фурами в Академгородке. Об этом заявили на совещании в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса 22 апреля.
По словам депутата Совета депутатов Новосибирска Виктора Стрельникова, ремонт обойдется в 114 миллионов рублей. Основание заменят на разбитых фурами участках, на других участках заменят два слоя. Улица Тимакова связывает Академгородок и Кольцово, где строится Сибирский кольцевой источник фотонов.
По словам начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александра Стефанова, на дороге появится весовой пункт для большегрузов.