Денис Паслер поблагодарил уральцев, ликвидировавших последствия на ЧАЭС

Губернатор Свердловской области поблагодарил уральцев, которые участвовали в ликвидации последствий на ЧАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Сорок лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в мире. На Чернобыльской АЭС случился взрыв, который разрушил один из реакторов. Теперь 26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и памяти жертв этих аварий.

Более 6500 уральцев принимали участие в ликвидации последствий аварии: это были военнослужащие, медики, пожарные, инженеры, сотрудники внутренних дел.

Они боролись с пожаром, строили саркофаг над поврежденным реактором, вручную разбирали завалы.

Денис Паслер
губернатор Свердловской области

Глава также поблагодарил всех уральцев-ликвидаторов за их подвиг.