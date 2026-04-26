Денис Паслер поблагодарил уральцев, ликвидировавших последствия на ЧАЭС

Сорок лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в мире. На Чернобыльской АЭС случился взрыв, который разрушил один из реакторов. Теперь 26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и памяти жертв этих аварий.