Валерий Гергиев привез в Челябинск Московский Пасхальный фестиваль

В субботу, 25 апреля, на сцене челябинского Театра драмы имени Наума Орлова прошел концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXV Московского Пасхального фестиваля. За дирижерский пульт встал маэстро Валерий Гергиев. Музыканты исполнили для зрителей несколько произведений разных авторов. Центральное место в программе заняли сочинения Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева, со дня рождения которых в этом году исполняется 120 и 135 лет, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.