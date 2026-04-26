Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области остаётся только одна действующая ледовая переправа

Это связано с неудовлетворительным состояния льда.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области продолжает работать только одна ледовая переправа. В Мамско-Чуйском районе прекратил работу зимник через реку Витим на трассе «Мама — Тетеринск — Горно-Чуйский». Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Приангарья.

— Это связано с неудовлетворительным состояния льда, которое ухудшилось из-за потепления и начала ледохода, — уточнили в ведомстве.

Специалисты убрали сигнальные вешки, засыпали подъездные пути и установили запрещающие дорожные знаки. Теперь в регионе осталась только одна ледовая переправа в Нижнеилимском районе. Однако, учитывая текущее потепление и интенсивное таяние льда, её тоже скоро закроют.