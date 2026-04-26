Вода исчезнет из кранов в Самаре 27 апреля на 4 дня

В Самаре возможны перебои с водоснабжением. Все дело в ремонтных работах. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Так, в понедельник, 27 апреля в поселке Мехзавод, а также в микрорайонах «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара» и «Шведская слобода» ожидается снижение давления в водопроводе: с 21:00 до 23:00 27 апреля и с 06:00 до 08:00 28 апреля. Кроме того, в этот же день, с 12:00 до 17:00, полностью отключат воду по адресу улица Энтузиастов, 29 — там будут менять задвижку диаметром 200 мм.
Во вторник, 28 апреля с 10:00 до 11:00 подача холодной воды будет прекращена по адресам: улица Мориса Тореза, 101 А и 105 А, а также на улице Аэродромной, дома 70, 72, 72 А и 76. Причина — работы на насосной станции № 38 и ремонт четырех запорных устройств диаметром 200 мм.
В среду, 29 апреля с 09:00 до 15:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать на проспекте Карла Маркса (дома 483−491) и на улице Черемшанской (дома 246, 248, 254 и 258) из-за работ на насосной станции № 15А/3.
Наконец, в четверг, 30 апреля с 10:00 и вплоть до 10:00 1 мая холодную воду полностью отключат в поселке Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара». Это связано с переврезкой реконструируемого участка водовода.
В «РКС Самара» отметили — график отключений предварительный, он может быть изменен в течение недели.