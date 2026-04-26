Вода исчезнет из кранов в Самаре 27 апреля на 4 дня

Так, в понедельник, 27 апреля в поселке Мехзавод, а также в микрорайонах «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара» и «Шведская слобода» ожидается снижение давления в водопроводе: с 21:00 до 23:00 27 апреля и с 06:00 до 08:00 28 апреля. Кроме того, в этот же день, с 12:00 до 17:00, полностью отключат воду по адресу улица Энтузиастов, 29 — там будут менять задвижку диаметром 200 мм.