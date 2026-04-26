Навигация для маломерных судов открывается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае открывают навигацию для маломерных судов. Выход в акваторию разрешили судоводителям в Бикинском округе и частично в районе им. Лазо. В Хабаровском районе и краевой столице судоходный период начнётся в понедельник, 27 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как уточнили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, выход лодок и катеров в водоемы открывают постепенно, по мере полного завершения ледохода в акватории.
Сотрудники МЧС России напоминают судоводителям о необходимости начала навигации зарегистрировать маломерное судно в ГИМС МЧС России; проверить срок действия удостоверения на право управления; пройти техническое освидетельствование. Оно осуществляется каждые пять лет с момента государственной регистрации маломерного судна.