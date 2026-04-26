В Ростовской области дочерей назвали Реййан, Нота и Мирелия

В Ростовской области озвучили итоги по именам новорожденных: классика по-прежнему в топе, но список редких имен пополнился настоящей экзотикой.
Большинство родителей региона выбирают проверенные временем имена. Самыми популярными среди девочек стали Мария, Ева, София, Варвара и Анна. У мальчиков пальму первенства удерживают Александр, Артем, Михаил, Матвей и Иван.
Для тех, кто хочет выделить ребенка с самого рождения, в реестре ЗАГС зафиксированы единичные случаи. Теперь в области подрастают маленькие Реййан, Нота, Мирелия, Оиша и Эва. Среди мужских имен также встретились редкие варианты: Яшар, Хамзат, Аарон, а также величественные Христофор и Курбан.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
