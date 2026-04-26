Несколько отделов ЗАГС в Красноярском крае станут современнее и уютнее

В Красноярском крае обновят несколько отделов ЗАГС. Как сообщил руководитель агентства ЗАГС края Андрей Игнатенко, в Сосновоборске, Железногорске, Бородино и Назарово уже заключены контракты на разработку проектно-сметной документации для будущего ремонта залов торжественной регистрации. А в Лесосибирске к капитальному ремонту здания отдела ЗАГС планируют приступить уже 27 апреля. По словам главы ведомства, это часть большого плана по созданию комфортных условий для жителей: Мы уверенно движемся к поставленным целям, чтобы каждая пара могла заключить брак в торжественной и уютной обстановке. Впереди — ещё много интересных проектов и обновлений! Напомним, в Красноярске капремонт сейчас проводят во Дворце бракосочетаний. Недавно открылся обновлённый отдел ЗАГС Кировского и Свердловского района.