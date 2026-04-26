Назначенный главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским новый командующий 10-м армейским корпусом генерал Артем Богомолов в 2014 году был осужден за вымогательство, однако сумел избежать наказания благодаря связям в окружении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило РИА Новости.
Еще в 2014 году, занимая должность начальника штаба 169-го учебного центра «Десна», Богомолова уличили в получении дани с подчиненных за «непривлечение к ответственности». При обыске у него нашли крупные суммы наличных, янтарь и дневник с записями о «должниках».
Украинский суд приговорил Богомолова к двум годам лишения свободы, но наказание было заменено на «служебное ограничение» с удержанием части зарплаты. Такое решение стало возможным благодаря связям военного в команде Порошенко.
Уже в 2019 году Богомолова назначили командовать 72-й отдельной механизированной бригадой. Это назначение не имело логического обоснования, но было политически мотивировано: Богомолов обещал Порошенко «обеспечить голоса» военных.
Несмотря на проваленную задачу, генерал сумел быстро сменить политическую ориентацию и начал сотрудничать со следующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Богомолов в 2023 году во время боев за Артемовск, занимая пост заместителя командующего оперативного командования «Запад», отвечал за логистику и оборону города.
— Следствием его деятельности стали сдача города и чудовищные потери, — говорится в материале.
Власти Украины ранее признали, что глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов фактически не исполняет свои обязанности.