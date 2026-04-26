В Прикамье вспоминают героя-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года произошла авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Спустя год, в августе 1987 года, 24-летний лейтенант Владимир Касымов был направлен в зону катастрофы. До апреля 1988 года он командовал взводом пожарных машин, готовил водителей для работы на спецтехнике. Его подразделение занималось пылеподавлением, дезактивацией территории, помещений и цехов. Работы велись даже на крыше реактора.