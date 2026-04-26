В Прикамье вспоминают героя-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали о коллеге, который 40 лет назад был направлен в зону катастрофы.
26 апреля 1986 года произошла авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Спустя год, в августе 1987 года, 24-летний лейтенант Владимир Касымов был направлен в зону катастрофы. До апреля 1988 года он командовал взводом пожарных машин, готовил водителей для работы на спецтехнике. Его подразделение занималось пылеподавлением, дезактивацией территории, помещений и цехов. Работы велись даже на крыше реактора.
«Чернобыль… При одном этом слове даже сейчас испытываю душевную боль. “Чёрную боль”», — вспоминает Владимир Касымов.
Сейчас Владимир Касымов возглавляет ремонтно-технический центр ГУ МЧС России по Пермскому краю. О катастрофе напоминают медаль «За спасение погибавших» и нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Ветеран вспоминает героизм советских людей и говорит, что свою задачу выполнил с честью.