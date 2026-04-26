ОНТ: четвертый вид змей может появиться в Беларуси из-за изменения климата — его длина достигает двух метров

Телеканал ОНТ в сюжете о весеннем поведении змей в Беларуси рассказал, что новый вид двухметровых ползунов может появиться в республике из-за изменения климата.
В эфире напомнили, что в стране есть три вида змей. Это ужи, медянки и гадюки. А в качестве самого вероятного «пополнения» назван полоз:
«Вырастает до двух метров, но вроде безобидный».
Большинство видов неядовиты. Обычно они обитают в лесах и у скалистых склонов. Кроме того, полозов нередко содержат дома. Этот представитель хладнокровных активен, но неопасен.