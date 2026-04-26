Увеличен призовой фонд фотоконкурса «Гостеприимный Хабаровск»

Идет прием заявок на ежегодный творческий конкурс фоторабот «Гостеприимный Хабаровск-2026». Поучаствовать могут как профессиональные фотографы, так и любители. В этом году призовой фонд конкурса увеличен — победители в каждой из четырех номинаций получат денежные премии до 70 тысяч рублей. Положение о конкурсе и бланки заявок доступны для скачивания по ссылке disk.yandex.ru/d/Erf658MVdNs2Sg. Получить дополнительную информацию и задать уточняющие вопросы можно по телефонам: (4212) 30−53−21 или 41−97−14.