Ремонт трамвайных путей на Советской Армии продлится четыре дня

В Самаре до 29 апреля на перекрестке с улицей Промышленности ограничен проезд по двум направлениям и два поворота.

Источник: Соцсети

На перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии в Самаре ограничили проезд. До 5 утра 29 апреля из-за ремонта трамвайных путей закрыто движение по нескольким направлениям.

В субботу вечером, 25 апреля в Самаре стартовал ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии. До 5 часов утра 29 апреля ограничен проезд транспорта при движении по улице Советской Армии со стороны Мориса Тореза в сторону Промышленности, а также по улице Промышленности в направлении «в город», к Аэродромной. Кроме того, запрещен поворот налево на Советской Армии при движении по Промышленности «из города» и поворот направо при движении по Промышленности со стороны Гагарина.

Это уже четвертый перекресток, где в 2026 году обновляют трамвайные пути. Ранее работы прошли на участках: проспект Ленина / Челюскинцев, Ново-Вокзальная / Карла Маркса, Алма-Атинская / Металлургов, — сообщили в пресс-службе администрации Самары.