Ремонт трамвайных путей на Советской Армии продлится четыре дня

В субботу вечером, 25 апреля в Самаре стартовал ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии. До 5 часов утра 29 апреля ограничен проезд транспорта при движении по улице Советской Армии со стороны Мориса Тореза в сторону Промышленности, а также по улице Промышленности в направлении «в город», к Аэродромной. Кроме того, запрещен поворот налево на Советской Армии при движении по Промышленности «из города» и поворот направо при движении по Промышленности со стороны Гагарина.