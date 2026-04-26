В Москве подвели итоги конкурса плакатов Время смыслов

В Комсомольске-на-Амуре девочка стала призёром международного конкурса.

Источник: Комсомольская правда

В Москве подвели итоги второго сезона международного конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова «Время смыслов». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, участие в конкурсе приняли более 4 000 авторов из 85 регионов России и 26 стран мира, 70 процентов из них — молодые художники. Победителей выбирали в 13 номинациях, посвящённых патриотическому воспитанию, истории Великой Отечественной войны, специальной военной операции и традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов отметил, что плакатное искусство способно становиться источником вдохновения для общества и вносит весомый вклад в возрождение традиций легендарной плакатной школы. Заместитель Председателя Правительства РФ — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, комментируя итоги, подчеркнул: «Работы участников передают настроение страны — готовность быть надеждой и опорой для близких и Родины. Это очень важно. С таким настроем мы обязательно победим».

Среди победителей — жительница Комсомольска-на-Амуре Варвара Петраш. Её плакат «Каждое доброе дело меняет мир к лучшему!» стал одним из лучших в номинации «Важное — детям». Работа учит детей состраданию и бескорыстию: на плакате девочка делится зонтом с котёнком, создавая цепочку доброты в мире. Всего победителями стали 86 авторов, в том числе более 20 подростков от 10 до 16 лет и два зарубежных участника из Иордании и Турции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

