«Никто из нас и не думал, что мы станем героями»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС — о жизни в зоне поражения и работе у реактора

— Помню, только приехав, мы спрашивали у ребят, которые находились там с апреля: «А что такое радиация? Где она?». Наивными были. Они нам отвечали: «Да вот вы стоите, а она у вас под ногами. Где едите, где спите — везде радиация». Мы тогда запрыгали по земле, будто стояли босыми ногами на сковородке. Но со временем чувство опасности притуплялось — человек ведь ко всему привыкает. Тем более, сложно оценить ее, когда ты не чувствуешь ни запаха, ни видишь цвета, — говорит ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. — Рядом с реактором мы пробыли семь часов. Радиоактивный фон там просто страшенный… Надевали по листу свинца и спереди, и сзади. Потом чепчик, респиратор, свинцовый плащ поверх. У каждого с собой был и накопитель. Повернуться в сторону в таком костюме не было никакой возможности. Но я поднимал глаза наверх, видел лес как огромный океан, сердце прыгало от волнения, ведь я понимал, что счет идет на секунды. Пробудешь там чуть дольше, и уже не будешь себе принадлежать. А, может, тебя и вовсе не станет. Страшно, нервно. Но вот звонок колокола! Бежим в сделанный заранее пролом, отчитываемся о проделанной работе и смотрим на показания накопителя. В моем — 10 рентген! Предельно допустимая норма. И это всего за 45 секунд…