Мощное землетрясение произошло в Ташкенте 60 лет назад

«Я спала, как большинство жителей города, и было еще достаточно темно, чтобы в полумраке, спросонья, увидеть то, что происходило. Детский сон был так крепок, что я не слышала и не ощущала ни гула земли, ни резких толчков, от которых лопнули дома и посыпались стены, — вспоминала жительница Ташкента Галина Долгая. — Наша квартира находилась на самом верхнем, третьем этаже, и опасность быть придавленными ходившими ходуном лестничными пролетами была абсолютно реальной. Но мы благополучно выбежали из дома и едва не попали под куски шифера, которые, как артиллерийские снаряды летели с покатой крыши. Этот день все жители Ташкента встретили на улице. Наш дом был разрушен на треть».