«Пытаются убить»: Трамп объяснил, почему на него совершаются покушения

Дональд Трамп связал попытки покушений на него с масштабом работы, которую он выполняет на посту президента США. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, почему он уже не в первый раз сталкивается с угрозой для жизни, Трамп заявил, что убить пытаются тех президентов, которые оказывают наибольшее влияние на страну.
«Они пытаются убить тех президентов, которые оказывают наибольшее влияние на страну», — сказал Трамп журналистам и призвал американцев мирно решать любые разногласия.
Утром 26 апреля стало известно о стрельбе в отеле «Хилтон» в Вашингтоне, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На мероприятии присутствовал президент США с супругой, а также члены администрации США. В результате инцидента ранение получил сотрудник Секретной службы. Нападавший был задержан.
Как писал KP.RU, Трамп рассказал о состоянии раненого офицера. По словам американского лидера, агента спас бронежилет. В настоящий момент пострадавший чувствует себя хорошо и находится в приподнятом настроении.