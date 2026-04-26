«Сходим в аквапарк?» Студентка помогла аферистам взломать сейф родителей

Эта криминальная история произошла в середине апреля и по степени цинизма даст фору иному детективному триллеру. 21-летняя хабаровчанка, которая учится и живет в Москве, за несколько дней пережила классическую многоходовку телефонных аферистов: звонок из поликлиники, несанкционированный вход в «Госуслуги», связь с лжесиловиками и срочный перелет через всю страну. Финалом спектакля стал опустошенный сейф в квартире ее родителей в Хабаровске, откуда исчезли шестьсот тысяч рублей. Подробности этой запутанной аферы — в материале hab.aif.ru.
Звонок из поликлиники и взломанный аккаунт.
Все началось с, казалось бы, рутинного повода. Девушке позвонили из медицинского учреждения Хабаровска и строгим голосом потребовали пройти диспансеризацию. Студентка честно ответила, что живет сейчас в Москве, и физически не может явиться в поликлинику по месту прописки.
Собеседник, представившийся сотрудником медучреждения, проявил неожиданную заботу: заявил, что поможет переоформить ее в другое учреждение, и попросил продиктовать анкетные данные. Ничего не подозревая, девушка назвала все, что у нее спросили. Через считанные минуты ей пришло уведомление о том, что в ее личный кабинет на портале «Госуслуги» кто-то зашел без разрешения. В том же сообщении был указан номер телефона, по которому следовало немедленно перезвонить.
«На портале “Госуслуги” был зафиксирован несанкционированный вход в мой личный кабинет. Мне пришло сообщение с номером телефона, по которому нужно было позвонить», — позже рассказала потерпевшая следователям.
Лжечиновники, лжесиловики и «уголовное преследование».
Дальше события понеслись с калейдоскопической скоростью. После звонка по указанному номеру девушку соединили с неким «представителем Министерства цифрового развития». Тот сообщил пугающую новость: оказывается, от ее имени уже оформлена доверенность на совершенно постороннего человека.
Следом на связь вышел якобы сотрудник силовых структур. Тон разговора моментально сменился с обеспокоенного на угрожающий. Девушке прямым текстом заявили о возможном уголовном преследовании и предупредили: единственный способ избежать неприятностей — полное и беспрекословное сотрудничество.
Аферисты выдвинули ультиматум, который звучал абсурдно, но напуганная студентка приняла его за чистую монету. Ей приказали немедленно вылететь в Хабаровск и задекларировать имущество родителей, иначе все нажитое семьей добро якобы изымут правоохранительные органы. Денег на билеты у студентки не было, пришлось занимать у знакомого, но задание она выполнила и села в самолет. Родителям ничего объяснять не стала, сказала, что приехала сюрпризом. Все это время она оставалась на постоянной связи с неизвестным куратором и выполняла каждое его указание.
Деньги уже уплыли.
Самая невероятная часть плана развернулась уже на месте. Голос в трубке убедил студентку отправиться всей семьей в аквацентр и расслабиться, чтобы успеть описать жилплощадь в их отсутствие. По легенде мошенников, пока хабаровчанка с родными плещется в бассейне, коллега куратора должен зайти в квартиру и спокойно все зафиксировать.
Единственное, что требовалось — оставить ключи от входной двери в условленном месте. Девушка послушно положила их у гаража возле дома, и вся семья отбыла развлекаться. Возвращение домой мгновенно отрезвило всех участников этого спектакля. В квартире преступников интересовало отнюдь не описанное имущество, а вполне конкретное содержимое домашнего сейфа. Хранилище оказалось распилено, и шестьсот тысяч рублей, лежавшие внутри, бесследно исчезли.
«По данному факту возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в крупном размере», — прокомментировала и.о. старшего помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ Ксения Бугакова.
Сначала — проверяй.
В прокуратуре Хабаровского края в очередной раз призывают жителей региона проявить максимум внимания к пожилым родителям и подрастающим детям. Нужно подробно объяснять близким, как действуют телефонные мошенники, какими бы убедительными ни казались их слова. Никто из официальных ведомств никогда не будет требовать от человека срочно лететь через всю страну, оставлять ключи под гаражами и молчать о происходящем под угрозой тюремного срока. Любую информацию, полученную от незнакомцев по телефону, следует сначала перепроверить через официальные каналы, иначе плата за доверчивость может оказаться слишком высокой.