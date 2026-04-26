Изотопный анализ помог найти прародину алтайских скифов

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Алтайские кочевники 5 века до нашей эры путешествовали активнее, чем их предки. Об этом говорит изучение изотопов стронция в материалах погребения Чултуков Лог-1 (Манжерокский археологический микрорайон) в Республике Алтай, которое помогло уточнить, откуда пришли древние скифы, рассказал ТАСС профессор НГПУ Андрей Бородовский.
Изотопный анализ показал, что путешествия в классический период пазырыкского времени на Северном Алтае были и более частыми, и более быстрыми. Они были организованы по принципу давно устоявшихся логистических цепочек — территория перемещения не превышала 500 км.
"Для пазырыкского населения выделяется территория исхода, откуда они пришли на Алтай, и изотопный анализ показал, что эта территория находится в 300−500 километрах южнее Манжерокского археологического микрорайона. Это подтверждается и находками артефактов: в одном из женских погребений Чултукова Лога была найдена накладка на волосы в виде рогатого волка — химеры. Похожая химера была обнаружена и в районе Кызыл-Джара на юге Республики Алтай, в 500 километрах от Чултукова Лога. Таким образом, носители пазырыкской культуры пришли на Алтай с юга в середине первого тысячелетия до нашей эры и осели здесь, — рассказал ТАСС профессор.
Изотопные анализы позволили также выяснить, что женщины перемещались с место на место активнее, чем мужчины. На этом основании археологи делают вывод о том, что браки у древних пазырыкцев заключались в основном на стороне.
«Почти все женщины были погребены в типичных пазырыкских головных уборах-париках, от которых остались только следы в виде сажного тлена. Со временем в эти головные уборы добавлялись местные для Северного Алтая черты — такие, как триквестры, массивные заколки из бронзы, обтянутые золотом, которые вставлялись в парики и служили, возможно, оберегом», — отметил Бородовский.
Пазырыкская культура скифской эпохи на Алтае прошла процесс локальной адаптации и сформировала северный, западный и южный ареалы. Как показали изотопные данные, население скифского времени Северного Алтая не имело прямых контактов со своими соседями из Хакасии и Тувы, а имело только опосредованные культурные контакты.