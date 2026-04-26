Молодые жители Ростовской области все чаще копят вдолгую

Молодежь Дона задумывается о формировании капитала.
По данным СберНПФ, Ростовская область вошла в топ регионов по количеству открытых счетов Программы долгосрочных сбережений (ПДС). В масштабах страны на долю донского региона приходится 3% от всех новых договоров, заключенных с начала года, и это один из лучших показателей активности.
Так, за январь-март россияне открыли 1 млн ПДС-счетов в СберНПФ. Это на 18% больше, чем год назад. Активнее всего подключают ПДС в Москве и Московской области (12%), Краснодарском крае (4%), а также Республике Башкортостан, Санкт-Петербурге и Ростовской области (по 3%).
Особый вклад в позитивную статистику вносит поколение 18−25 лет. По стране в целом молодёжь стала в два раза активнее вступать в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. Аналитики связывают это с ростом финансовой грамотности и желанием молодых людей обеспечить себе устойчивый финансовый тыл, не дожидаясь зрелого возраста.
Всего за январь-март 2026 года россияне направили в программу долгосрочных сбережений 54 млрд рублей, при этом объём личных взносов вырос вдвое. Эта тенденция характерна и для Дона: ростовчане стали не просто чаще открывать счета, но и активнее пополнять их новыми деньгами, на которые начисляется государственное софинансирование и оформляется налоговый вычет.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Жители Ростовской области всегда отличались прагматичным и взвешенным подходом к деньгам, и текущая статистика это подтверждает. Мы видим, что программа долгосрочных сбережений стала понятным и востребованным инструментом, особенно у молодой аудитории до 25 лет. Ребята начинают откладывать небольшие суммы уже сейчас, получая за это поддержку от государства и существенные налоговые преференции. Это не просто мода на накопление — это осознанное формирование капитала на десятилетия вперёд. Причём важно помнить: личные взносы и инвестиционный доход по ним защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей, что делает этот инструмент одним из самых надежных на рынке».
Ещё одним драйвером программы стала возможность перевода средств накопительной пенсии. С начала года 132 тысячи россиян подали заявления на такой перевод в СберНПФ, что на 10% превышает прошлогодние показатели. Дончане также активно пользуются этой опцией, конвертируя прежние пенсионные накопления в более гибкий инструмент для будущих целей.
Программа долгосрочных сбережений доступна каждому совершеннолетнему жителю региона. Открыть счёт можно в офисах Сбера или онлайн. Главная особенность ПДС — возможность копить на любые финансовые цели, получая при этом гарантированный доход от государства на каждый вложенный рубль.
Источник: пресс-служба Сбербанка.