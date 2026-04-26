Российское гражданство ребенку можно будет оформить онлайн

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россияне с 26 апреля смогут в электронной форме подавать заявление о подтверждении у ребенка российского гражданства, приобретенного по рождению. Соответствующий федеральный закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях подтверждения приобретения гражданства Российской Федерации по рождению с заявлением об оформлении гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению,… в том числе в электронной форме», — говорится в документе.
Также с 26 апреля расширяется перечень лиц, имеющих право подать такое заявление — теперь к ним также отнесены усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе, принятом 27 октября 2025 года.