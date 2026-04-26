Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российское гражданство ребенку можно будет оформить онлайн

Российское гражданство ребенку с 26 апреля можно будет оформить онлайн.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россияне с 26 апреля смогут в электронной форме подавать заявление о подтверждении у ребенка российского гражданства, приобретенного по рождению. Соответствующий федеральный закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях подтверждения приобретения гражданства Российской Федерации по рождению с заявлением об оформлении гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению,… в том числе в электронной форме», — говорится в документе.

Также с 26 апреля расширяется перечень лиц, имеющих право подать такое заявление — теперь к ним также отнесены усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе, принятом 27 октября 2025 года.

