Плакат жительницы Города юности высоко оценило жюри международного конкурса

В Москве объявили имена победителей конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова «Время смыслов». Плакат комсомольчанки Варвары Петраш «Каждое доброе дело меняет мир к лучшему!» признан одним из лучших, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурс проходил во второй раз и собрал на 30% заявок больше, чем первый конкурс. Участниками стали более 4 000 авторов из 26 стран мира. Победителей выбирали в 13 номинациях. Наиболее популярными были — «Россия — это красиво», «Наша Победа», «СВОи», «Семья», «Дальний Восток — моя любовь», «Дети vs киберугрозы», «Важное — детям».
Победителями стали 86 авторов. В их числе Варвара Петраш из Комсомольска-на-Амуре. Ее плакат «Каждое доброе дело меняет мир к лучшему!» стал одним из лучших в специальной номинации «Важное — детям», где представлены обложки школьных тетрадей.