Академик ответил, могут ли в Белоруссии попасться радиоактивные продукты из-за аварии на ЧАЭС

26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС, расположенной неподалеку от города Припять (Украинская ССР), произошла самая масштабная авария в истории атомной энергетики. Во время испытаний, связанных с отключением системы аварийной защиты, мощность реактора вышла из-под контроля, спровоцировав паровой взрыв и разрушение активной зоны. Вследствие этого в атмосферу попало около 190 тонн радиоактивных материалов, которые загрязнили обширные районы Белоруссии, Украины и России, а также территории Западной Европы.