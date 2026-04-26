Россиян разрешили проносить вувузелы на стадионы

Вувузелы — это длинные пластиковые дудки, издающие монотонный гудящий звук, которые стали символом чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Их массовое использование вызвало волну критики со стороны игроков, тренеров и телевещателей из-за оглушительного уровня шума (до 127 дБ), который мешал общению на поле, заглушал свистки арбитра и угрожал слуху зрителей. Впоследствии многие спортивные лиги и организаторы соревнований (например, УЕФА, некоторые стадионы в Англии и на Олимпийских играх) ввели полный или частичный запрет на вувузелы, ссылаясь на безопасность, комфорт зрителей и необходимость акустического контроля во время матчей.