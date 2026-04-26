В Омске недострой метро хотят включить в федеральный реестр

Судьбу омского метро обсудили на заседании парламентского клуба с участием губернатора Омской области и депутатов Госдумы от региона. Один из вариантов дальнейшей работы — вынести вопрос о недострое на федеральный уровень.
На встрече предложили включить омский метрополитен в федеральный реестр незавершённых объектов капитального строительства. Такой шаг может стать основанием для дальнейшей проработки механизмов государственной поддержки.
Однако до возможного привлечения федеральных средств региону необходимо подготовить пакет документов. По словам депутата Госдумы Оксаны Фадиной, областное правительство уже занимается этим вопросом.
«Сейчас региональное правительство готовит пакет документов в АО “Росжелдорпроект” для подтверждения фактически понесённых затрат и стоимости незавершённого объекта строительства», — написала Фадина в своём телеграм-канале.
После подготовки документов власти смогут перейти к следующему этапу — обсуждению возможных механизмов федеральной помощи для омского недостроя.