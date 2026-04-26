Родителям напомнили о штрафах за ночные прогулки детей: сколько придётся заплатить

За ночные прогулки детей родителям грозит штраф. Об этом РИА «Новости» сообщила преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Гильманова.

Источник: Life.ru

«За неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних предусмотрен административный штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей», — сказала юрист.

Она напомнила, что лица, не достигшие 18 лет, не могут находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00.

При повторных нарушениях комиссия по делам несовершеннолетних может поставить на учёт как ребёнка, так и его родителей. В отдельных случаях систематическое привлечение к ответственности влечёт более серьёзные меры.

Гильманова отметила, что регионы России вправе самостоятельно определять перечень мест, запрещённых для посещения детьми без взрослых, сокращать период «ночного времени», а также вводить дополнительные ограничения.

Ранее Life.ru писал, что россиян предупредили о штрафе до 5 тысяч рублей за стирку по ночам. Превышение уровня шума стиральной машиной на отжиме может нарушать санитарные нормы и мешать соседям. В Москве за нарушение тишины штраф достигает двух тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — пяти тысяч.

