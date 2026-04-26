Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный ветер, дождь и максимум +10°С: синоптики о погоде в воскресенье

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси, максимальная температура воздуха по стране не превысит +10°С, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 100% 755 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, в республике установится облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки — дождь и мокрый снег, местами возможны грозы.

«Температура воздуха максимальная днем +4…+10°С», — говорится в сообщении.

Ветер северо-западный и западный, умеренный, по стране порывистый, местами — сильный порывистый.

В белорусской столице утром ожидается от +2°С до +4°С, днем воздух прогреется до +5…+7°С, вечером ожидается около +4…+6°С. Вероятность осадков достигает 80−90%, добавили в Белгидромете.

Скорость ветра днем местами прогнозируется до 24 м/с. Ранее Белгидромет объявил оранжевый уровень погодной опасности в воскресенье в связи с сильным ветром.

Наряду с усилением ветра также во многих районах страны 26 апреля пройдут дожди, в том числе с мокрым снегом. Заморозки от нуля до минус трех градусов на большей части территории страны вернутся в ночь на понедельник.