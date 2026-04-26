Сильный ветер, дождь и максимум +10°С: синоптики о погоде в воскресенье

По данным синоптиков, в республике установится облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки — дождь и мокрый снег, местами возможны грозы.
«Температура воздуха максимальная днем +4…+10°С», — говорится в сообщении.
Ветер северо-западный и западный, умеренный, по стране порывистый, местами — сильный порывистый.
В белорусской столице утром ожидается от +2°С до +4°С, днем воздух прогреется до +5…+7°С, вечером ожидается около +4…+6°С. Вероятность осадков достигает 80−90%, добавили в Белгидромете.
Скорость ветра днем местами прогнозируется до 24 м/с. Ранее Белгидромет объявил оранжевый уровень погодной опасности в воскресенье в связи с сильным ветром.
Наряду с усилением ветра также во многих районах страны 26 апреля пройдут дожди, в том числе с мокрым снегом. Заморозки от нуля до минус трех градусов на большей части территории страны вернутся в ночь на понедельник.