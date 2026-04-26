Радиобиолог сравнил заболеваемость в Гомельской области и других регионах Беларуси

Радиобиолог сравнил заболеваемость в Гомельской и других областях Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Директор Института радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук Игорь Чешик сравнил заболеваемость в Гомельской области и других регионах Беларуси. Об этом пишет БелТА.

По словам специалиста, по первичной и общей заболеваемости, а также по другим специфическим индикаторам здоровья Гомельская область не отличается от средних значений по республике. Игорь Чешик прокомментировал данный факт так:

«Это свидетельствует о высоком уровне организации диспансеризации, соблюдения мер радиационной безопасности и экологической культуры. В целом состояние здоровья населения здесь сопоставимо с условно чистыми регионами страны».