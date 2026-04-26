Открытки с Днём работника скорой помощи. Оригинальные поздравления 28 апреля

День работника скорой помощи в России отмечается 28 апреля. Это официальный профессиональный праздник, который был установлен в 2020 году постановлением правительства: до этого он существовал неофициально. Дату выбрали не случайно — именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые кареты скорой помощи и первые выездные бригады. Сегодня этот день посвящён всем, кто круглосуточно работает на линии спасения: врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям, водителям, диспетчерам, младшему и техническому персоналу.