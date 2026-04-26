«Встал резко — поплыло»: Кардиолог объяснил, почему головокружение возникает внезапно и без видимой причины

Одной из наиболее распространённых причин является резкое снижение артериального давления. Такое состояние нередко возникает при быстром вставании — ортостатической гипотензии, а также при злоупотреблении препаратами для быстрого снижения давления, например каптоприлом или моксонидином. В этот момент кровь не успевает поступить к головному мозгу в достаточном объеме, что приводит к потемнению в глазах и ощущению головокружения.
Сергей Вечтомов.
Терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника».
На втором месте — проблемы с сердцем. Нарушения ритма, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь ухудшают кровоснабжение мозга.
Третья причина — падение сахара в крови. При гипогликемии, помимо головокружения, возникают дрожь, потливость и слабость. Часто это случается после интенсивной нагрузки или у диабетиков.
Четвёртая — нарушения в работе внутреннего уха, где расположен орган равновесия. Классический пример — доброкачественное позиционное головокружение.
Пятая — лекарства. Некоторые гипотензивные или седативные средства вызывают головокружение, особенно в начале терапии.
И наконец — усталость и стресс. Недостаток сна и переутомление могут вызывать ощущение «ватной головы».
«Обратиться к врачу необходимо, когда головокружение выраженное или повторяется регулярно, сопровождается потерей сознания, онемением, нарушением речи или зрения, а также возникает внезапно и без очевидной причины», — резюмировал Сергей Вечтомов.
