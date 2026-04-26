За приключениями. Отели, пляжи, цены — что ждет отдыхающих в Крыму в 2026-м

По информации республиканского министерства курортов и туризма, в этом году на полуострове на выбор гостей представлены 98 санаториев, 41 детский лагерь, 973 гостиницы, а также более 1300 гостевых домов. И это, не говоря уже о глэмпингах и многочисленных кемпингах. Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию сразу четырех комплексов модульных некапитальных средств размещения на 130 номеров.