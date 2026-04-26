За приключениями. Отели, пляжи, цены — что ждет отдыхающих в Крыму в 2026-м

Крым в этом году бьет рекорды: спрос на аренду квартир вырос в полтора раза, а загородных домов — более чем вдвое. 564 тысячи туристов уже посетили полуостров, а на майские праздники некоторые отели Южного берега полностью распроданы. Почему Алупка стала лидером по росту интереса, сколько стоит ночь в Ялте и Евпатории, и какие сюрпризы готовит туристам горячий сезон 2026 — читайте в материале «АиФ».
Инфраструктура Крыма 2026: отели, пляжи и туристические маршруты
Сегодня Крымский полуостров, омываемый волнами Черного и Азовского морей, — это яркое сочетание девственной природы и модных ресторанов, прибрежных скал и пещер, монастырей и мечетей, старинных дворцов и популярных курортов. Те, кто предпочитает останавливаться в современных отелях с системой «все включено», точно найдет для себя беспроигрышные варианты. А бесстрашные любители приключений могут уехать подальше от баров и шумных ялтинских пляжей, чтобы исследовать нетронутую крымскую природу.
По информации республиканского министерства курортов и туризма, в этом году на полуострове на выбор гостей представлены 98 санаториев, 41 детский лагерь, 973 гостиницы, а также более 1300 гостевых домов. И это, не говоря уже о глэмпингах и многочисленных кемпингах. Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию сразу четырех комплексов модульных некапитальных средств размещения на 130 номеров.
Количество пляжей в этом году планируется увеличить до 360 — в 2025 году их было около 350. Все они комфортны и оснащены по самым современным стандартам.
На территории республики сейчас функционируют 486 туристских маршрутов и 212 объектов туристского показа. Продолжается благоустройство Большой Крымской тропы протяженностью более 750 километров, которая привлекает любителей активного отдыха. Для удобства туристов установили 730 знаков навигации, часть из которых находится прямо на трассе «Таврида» — особенно удобно это для автопутешественников. Для тех же, кто предпочитает добираться на курорты по железной дороге, летом в направлении полуострова будут курсировать 20 поездов, охватывающих сразу 48 регионов России.
С начала года Крым уже посетили 564 тысячи туристов. Основной поток отдыхающих идет, конечно, через Крымский мост — это 85% всего турпотока. Но все более востребованным становится и сухопутный маршрут через новые территории. Благодаря этому время в пути заметно сокращается.
«Пропускная способность пунктов пропуска на границе Крыма и Херсонской области увеличена почти в пять раз — до 10 тысяч автомобилей в сутки. Транспортное сообщение с другими регионами России обеспечивают 230 автобусных маршрутов», — рассказал председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Крым — туристический центр РФ: цены и популярные города
В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Крым после возвращения в состав России по-настоящему преобразился и вернул себе народное звание туристического центра.
«За прошедшие 12 лет полуостров по-настоящему преобразился… Кардинально обновлена инфраструктура, реализованы масштабные проекты, запущен Крымский мост. Была решена проблема энергоснабжения, построены новые туристические мощности, и вообще Крым, вернувшись в родную гавань, вернул себе поистине народное звание фантастического туристического центра», — сказала дипломат.
Она отметила, что сегодня Крым является не просто красивейшим уголком планеты, а и динамично развивающимся регионом.
Города Крыма то и дело входят в различные туристические топы. В апреле, например, Севастополь, Симферополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневного отдыха. Так, средний ценник за ночевку в отеле Севастополя обойдется в 4873 рубля. В Судаке — 4343 рубля и в Симферополе — 3555 рублей.
Одновременно Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха. Стоимость отдыха в Алуште в сутки обойдется в среднем в 4180 рублей, в Судаке — 3848 рублей. В Алупке — 3130 рублей.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей. Она оказалась на четвертой позиции рейтинга со средним чеком на размещение 4947 рублей. При этом Евпатория вошла в топ-10 самых популярных направлений для длительного отдыха — там туристы в среднем остаются на девять ночей. А средний суточный чек — 2198 рублей.
К слову, чуть ранее, Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха среди курортных городов России.
По словам министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзий, в 2026 году ожидается успешный курортный сезон:
«Мы видим и по динамике по итогам первых трех месяцев, и по тем данным, которые нам дают туроператоры, на летний высокий сезон у нас наблюдается рост бронирований в средствах отдыха в среднем на 17%».
Майские праздники в Крыму: спрос, аренда и топ направлений
На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье — там некоторые отели уже распроданы. Такую статистику привела Ассоциация туроператоров России.
Несмотря на рост цен в среднем на 10−20%, подобрать бюджетные варианты размещения еще можно — от 20 тысяч рублей на двоих, отметили эксперты.
«На “майские” туристы чаще всего бронируют туры в Крым длительностью около пяти дней. На ЮБК поступает в три раза больше заявок, чем на западное и восточное побережье вместе взятые. Абсолютное большинство путешественников планирует отправиться в Ялту», — добавили в АТОР.
На втором месте после отелей по количеству бронирований санатории. Наибольшим спросом пользуются здравницы с полным пансионом. Также востребованы гостиницы с питанием «завтраки». Экскурсионные туры также есть в структуре спроса, однако чаще всего они служат дополнением к основному отдыху.
Интересно, что в этом году спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос в полтора раза, а загородных домов — более чем вдвое. Причем рост спроса опережает динамику предложения.
Лидером по растущему интересу у россиян стала Алупка. Спрос на аренду жилья в этом южнобережном городе вырос на 177% в сравнении с прошлогодними показателями. На втором месте — Судак (172%), на третьем — Феодосия (98%).
По словам экспертов, объем предложения посуточных квартир в крупнейших туристических городах тоже растет — общее число объектов в этом году увеличилось на 26%. Однако и стоимость размещения в квартирах увеличилась в среднем на 30%, а в домах — на 25%. Хотя такая динамика в том числе отражает повышение качества сервиса.
Курорты Крыма демонстрируют одни из самых высоких темпов роста спроса в стране, это подтверждает статус региона как одного из наиболее привлекательных направлений для поездок.
«Появляются новые локации, растет предложение услуг по организации досуга, а крупные инфраструктурные проекты будут только увеличивать поток гостей», — отмечают эксперты.
Безопасность на первом месте: как ее обеспечивают в Крыму
Обеспечение безопасности туристов в гостевых домах Крыма и Севастополя сейчас стало практически топовой услугой, на которую ориентируются предприниматели туриндустрии. Об этом рассказала юрист, эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш.
«Безопасность сейчас выходит на первое место. Все каналы бронирования и площадки на своих платформах разместили блок, в которым находятся вопросы безопасности — огражденная территория, наличие датчиков дыма, огнетушителей. Это уже конкурентное преимущество на ряду с сервисными составляющими. 90% гостевых домов уже готовы к полноценной работе по оказанию таких услуг и обеспечению безопасности», — рассказала эксперт.