Каким семьям из Волгограда выплатят пособие?

Допустимо превышение дохода на 10%, выплаты восстановят автоматически.

Как пояснили в Соцфонде, с 22 мая правила назначения единого пособия для многодетных семей изменятся. Теперь его можно будет получить даже при 10%-м превышении доходов от прожиточного минимума в регионе.

Прежде, когда среднедушевой доход семьи даже на рубль превышал региональный прожиточный минимум, многодетные лишались права на пособие.

Соцфонд автоматически оформит выплату всем многодетным родителям, которые в 2026 г. обращались за её продлением, но получили отказ из-за незначительного превышения лимита по доходам. Обращаться повторно вам нет необходимости. Уведомление о решении придёт на «Госуслуги».