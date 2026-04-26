Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

332 кг рыбы из брошенных сетей спасли в Волгоградской области

Всероссийский день без сетей завершился в Волгоградской области богатым уловом. Сотрудники Цимлянского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов извлекли из водоемов 251 фрагмент брошенных сетных орудий лова.

— 332 кг водных биоресурсов удалось спасти, с наименьшими повреждениями рыба была выпущена в естественную среду обитания, — сообщили инспекторы рыбоохраны.

Брошенные сети извлечены в акватории Бабанинского, Красноярского и Ромашенского залива Цимлянского водохранилища, а также в устье рек Аксай-Есауловский, Чир, Лиска, Мышкова в границах Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU.