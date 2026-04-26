Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Условия выплат мигрантам единого пособия на детей изменили в России

Правительство России установило новое требование для иностранцев, претендующих на получение единого пособия на детей. Согласно документу, иностранные граждане смогут получать социальную выплату только по истечении пяти лет с момента получения российского гражданства.

Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Ранее правила предусматривали, что пособие назначается нуждающимся беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, являющимся гражданами России и постоянно проживающими на территории страны.

Новое требование не коснется тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином (включая жителей Донбасса и Новороссии), участников программы по переселению соотечественников, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, передает ТАСС.

Единое пособие представляет собой социальную выплату, предназначенную для семей с детьми до 17 лет, а также для беременных женщин, зарегистрировавшихся на учет до 12-й недели беременности. Право на получение пособия имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 9 апреля анонсировал значительное расширение перечня причин, по которым мигранты могут быть выдворены из России. Он сообщил, что количество оснований для такой меры будет удвоено.

