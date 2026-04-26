Международный турнир по боксу отгремел в Хабаровске

В Хабаровске на протяжении недели проходили соревнования Международного турнира по боксу, посвящённого памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. В ринг вышли сильнейшие спортсмены из 21 государства. Боксёры из Хабаровского края шесть раз поднимались на пьедестал почёта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».