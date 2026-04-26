Международный турнир по боксу отгремел в Хабаровске

В Хабаровске на протяжении недели проходили соревнования Международного турнира по боксу, посвящённого памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. В ринг вышли сильнейшие спортсмены из 21 государства. Боксёры из Хабаровского края шесть раз поднимались на пьедестал почёта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Медали разыгрывали в 13 мужских и шести женских весовых категориях.
В сборную Хабаровского края вошли девять спортсменов, шесть из них стали победителями и призерами турнира.
Первые места единогласным решением судей завоевали Дмитрий Карманов в весовой категории 86 кг и Алексей Гуков в весовой категории 80 кг. Золото также у Гароглана Ханджанова, он выступал в весовой категории 67 кг.
Серебряным призером стал Иван Ступин, весовая категория 71 кг. Бронза у Петра Сенечкина и Рукет Куштовой.