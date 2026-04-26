В Крыму хотят строить кампус мирового уровня для обучения врачей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В Крыму к 2030-му году может появиться кампус мирового уровня, где будут готовить специалистов для санаторно-курортной отрасли, в том числе в области здорового долголетия. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила директор научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ Елена Бирюкова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, на полуострове сейчас быстро развивается санаторно-курортная отрасль по региональным проектам в рамках федеральной стратегии, и кадровая потребность в самых разных специалистах для нее очень высокая.

Крым фактически Мекка реабилитации. Наши санатории сейчас все больше оснащаются, вовлекаются новое технологическое развитие. Наши учреждения реабилитационные все больше открываются по проекту «Продолжительная и активная жизнь»… И нам очень важно готовить специалистов. Недостаток кадрового обеспечения большой в санаторно-курортном кластере и в общем в медицине.

Елена Бирюкова
директор научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ

Интенсифицировать процесс подготовки специалистов для отрасли стараются за счет открытия новых программ основного образования и переподготовки в Крымском федеральном университете, добавила она.

«Сейчас университет запускает две очень серьезные программы подготовки специалистов. Одна — это “врач персонифицированной медицины здорового долголетия”, уже с 30 апреля будет идти. Это курсы повышения квалификации, потому что мы ждем профстандарт. И вторая программа, которая уже запущена и идет — это “специалист по здоровому образу жизни и питанию” — под профстандарт “Валеология”. И мы очень рады, что студенты откликнулись», — сказала Бирюкова.

Кроме того, в программах ординатуры теперь готовят врачей физической и реабилитационной медицины для реабилитационного кластера, добавила она.

«И я очень надеюсь, что открытие кампуса нового мирового уровня увеличит количество ребят, которых мы сможем готовить для санаториев и реабилитационных центров. Сейчас университет подает большую заявку на создание такого кампуса, который будет готовить специалистов в области в том числе здорового долголетия… Заявка подается на 2030-й год… Мы ждем решения, будет ли она одобрена», — сказала Бирюкова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам рабочей встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым сообщал, что на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) появится кампус мирового уровня, который объединит шесть ключевых институтов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше