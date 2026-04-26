Трамп показал кадры стрельбы на ужине с его участием

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 апреля, на своей странице в Truth Social опубликовал видео стрельбы в отеле Washington Hill, где проходило мероприятие Ассоциации корреспондентов с участием главы государства.
Предварительно, нападавший — Коул Аллен, учитель из Калифорнии. Он работает преподавателем в компании C2 Education, имеет степень бакалавра машиностроения Калифорнийского технологического института и степень магистра компьютерных наук Калифорнийского государственного университета.
Дональд Трамп уточнил, что вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен Секретной службой. По словам президента, хоть преступник, несший несколько видов оружия, был обезврежен, в зале прозвучали выстрелы.
