Трамп показал кадры стрельбы на ужине с его участием

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 апреля, на своей странице в Truth Social опубликовал видео стрельбы в отеле Washington Hill, где проходило мероприятие Ассоциации корреспондентов с участием главы государства.

Предварительно, нападавший — Коул Аллен, учитель из Калифорнии. Он работает преподавателем в компании C2 Education, имеет степень бакалавра машиностроения Калифорнийского технологического института и степень магистра компьютерных наук Калифорнийского государственного университета.

Дональд Трамп уточнил, что вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен Секретной службой. По словам президента, хоть преступник, несший несколько видов оружия, был обезврежен, в зале прозвучали выстрелы.

Двоих служащих Национальной гвардии США в конце ноября 2025 года ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Пострадавшие военные были в критическом состоянии. Как произошла стрельба, кто в ней замешан и какова была реакция Дональда Трампа — в материале «Вечерней Москвы».

