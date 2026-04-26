Калининградская ветслужба: число бездомных собак в регионе уменьшилось вдвое

К такому выводу Ольга Матвеева пришла из-за сокращения числа заявок на отлов животных.

В Калининградской области за шесть лет число бездомных собак снизилось в два раза. Об этом в ходе выезда в калининградский Центр для безнадзорных животных (ул. Дзержинского, 205А) журналистам сообщила и.о. руководителя Службы ветеринарии Калининградской области Ольга Матвеева.

«Когда наш Центр начинал свою деятельность, это был 2019 год, у нас было где-то 7,5 тысяч заявок на отлов, — сообщила Матвеева. — За время функционирования центра количество заявок у нас с трёх тысяч уменьшилось до полутора тысяч, и количество животных, заявленных к отлову, уменьшилось где-то до 3,5 тысяч на сегодняшний день, то есть ровно в два раза».

Напомним, что Центр занимается отловом и стерилизацией животных. На постоянном содержании в ЦБЖ остаются лишь агрессивные собаки, остальных после проведения операции выпускают в район отлова.

«Новый Калининград» ранее делал запрос на возможность допуска в Центр для безнадзорных животных журналистов, фотографов и видеооператоров, однако выезд был организован лишь в минувший четверг, 23 апреля.

