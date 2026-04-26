Пожилой красноярке грозит тюремный срок за покупки с найденной на улице чужой карточки

Красноярка пойдет под суд за кражу денег с банковской карты.
В феврале этого года в красноярский отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что с ее утерянной карты кто-то произвел покупки на сумму более 7 тысяч рублей.
Полицейские оперативно установили личность похитителя. Им оказалась ранее не судимая 75-летняя женщина. Со слов обвиняемой, по пути домой она нашла на дороге банковскую карту и решила ей воспользоваться. Всего она совершила шесть покупок на общую сумму 7,2 тысячи рублей.
Благодаря действиям сотрудников полиции ущерб обвиняемой был полностью возмещен.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено. С обвиняемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.