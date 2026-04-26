Массовое самоубийство и подпольные лаборатории: топ-3 самых жутких сект в истории

В это время специальные люди, поддерживающие дисциплину в секте, заколачивали окна в здании, где молились остальные. Затем, используя около 400 литров бензина, они подожгли здание, в котором находилось около 500 членов секты. Все они погибли. Причем некоторые из них были убиты еще до пожара: кого-то зарубили топором, а кого-то задушили их же четками. Полиция выяснила, что за все время жертвами секты стали около 900 человек. Мверинде и Кибветере удалось бежать с места преступления, их объявили в международный розыск, но до сих пор не нашли.