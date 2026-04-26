Массовое самоубийство и подпольные лаборатории: топ-3 самых жутких сект в истории

На протяжении всей истории человечества часто возникали различные секты, которые оказывали сильное влияние на общество. И если часть из этих культов были относительно безобидны, то некоторые оказывались настолько опасными, что лишали своих сторонников рассудка, имущества и даже жизни. О трех самых жутких сектах — в материале «Вечерней Москвы».
«Аум синрикё»*
«Аум синрикё»* в 1984 году основал японец по имени Тидзуо Мацумото, также известный как Сёко Асахара. Изначально идеи секты представляли из себя смесь буддизма, индуизма, даосизма, христианства, элементов йоги, псевдонауки и даже предсказаний Нострадамуса. Члены культа заявляли, что нацелены на просветление и саморазвитие. В какой-то момент в «Аум синрикё»* стали все чаще говорить о конце света, который наступит из-за ядерной войны. Секта стала набирать популярность и за пределами Японии, в том числе в России.
Асахара учил своих последователей «управлять естественными энергиями», через которые можно «освободиться от болезней и страданий и достичь всеобщего счастья». Однако со временем в риторике секты все чаще стала проявляться радикальность и враждебность к обществу. Члены культа объявили войну японской конституции и государственным органам власти.
В помещениях «Аум синрикё»* организовывались подпольные лаборатории по производству химического и биологического оружия. Во время обысков в зданиях секты обнаружили огромное количество химикатов и вирусов, способных уничтожить от 4 до 10 миллионов человек. Члены культа даже пытались разработать ядерное оружие.
Сектанты распыляли ядовитый газ на улицах, похищали и убивали людей, а затем совершили первый в мире теракт с применением химического оружия. 20 марта 1995 года в токийском метро несколько членов культа подложили в забитые людьми вагоны пакеты с ядовитым газом зарином. В результате погибло от 12 до 27 человек и около пяти-шести тысяч пострадало. После этого власти Японии решили основательно «взяться» за секту. В 2018 году 13 членов организации, включая самого Асахару, были казнены в тюрьме.
«Движение за возрождение 10 заповедей».
В 1989 году бывшая проститутка из Уганды Кредония Мверинде объявила себя вестницей Девы Марии, убедив в этом местного состоятельного землевладельца Джозефа Кибветере. Вместе они основали секту, число последователей которой к 2000 году достигло нескольких тысяч человек.
Дисциплина в организации была строгой. Например, членам общины могли запретить разговаривать, чтобы случайно не нарушить одну из заповедей и не произнести «ложного свидетельства». Мверинде внушила последователям, что они должны продать все свое имущество, а деньги передать ей.
Основной идеей секты было то, что близится конец света, и только те, кто состоят в общине, смогут спастись. Мверинде изначально говорила, что дата апокалипсиса — 9 мая 1995 года. Когда конца света не случилось, она передвинула дату, делая так вплоть до 2000 года.
После очередного «отмененного» апокалипсиса, некоторые адепты начали сомневаться в истинности учения и требовали вернуть деньги. Мверинде в ответ на это заявила, что окончательная дата конца света — 17 марта 2000 года. Последователям до «апокалипсиса» было приказано держать абсолютный пост. Сотни людей целыми днями ничего не ели и постоянно молились, так как, по словам главы секты, спасется тот, кто встретит конец света в молитве.
В это время специальные люди, поддерживающие дисциплину в секте, заколачивали окна в здании, где молились остальные. Затем, используя около 400 литров бензина, они подожгли здание, в котором находилось около 500 членов секты. Все они погибли. Причем некоторые из них были убиты еще до пожара: кого-то зарубили топором, а кого-то задушили их же четками. Полиция выяснила, что за все время жертвами секты стали около 900 человек. Мверинде и Кибветере удалось бежать с места преступления, их объявили в международный розыск, но до сих пор не нашли.
«Храм народов».
В 1950-х годах американский проповедник Джим Джонс решил основать собственный культ, назвав его «Храмом народов». Людей он завлекал тем, что обещал всеобщую социальную справедливость и расовое равенство, с которым в США на тот момент были проблемы. Джонс также обещал скорый конец света. Проповедник убедил своих сторонников, что только он способен предложить спасение человечеству. Свое учение он называл «апостольский социализм».
В Гайане он основал поселение Джонстаун, в котором строили школы, больницы, обеспечивалось бесплатное питание и лечение. Однако Джонса обвиняли в том, что условия жизни в его поселении на самом деле нечеловеческие, людей заставляют работать по 11 часов, а жители массово употребляли наркотики.
17 ноября 1978 года американский конгрессмен Лео Райан прибыл в Гайану, чтобы расследовать заявления о жестоком обращении с людьми в «Храме народов». Однако в аэропорту члены секты убили его, нескольких журналистов и одного из послушников, желавшего вырваться на свободу.
Джонс хотел перебраться в СССР, однако, по некоторым сведениям, советская власть отказала ему в убежище. В прессе все больше были слышны голоса родственников сектантов и бывших членов общины, разочаровавшихся в ней. Из-за всех этих событий глава культа решил, что его организация находится под угрозой уничтожения.
Вечером 17 ноября 1978, после инцидента в аэропорту, Джонс приказал своим последователям выпить напиток, смешанный с цианидом. Всего погибло 918 человек, включая 276 детей и самого Джонса. Это было самое массовое самоубийство в истории.
*Экстремистская и террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
**Экстремистская организация, ее деятельность признана нежелательной на территории РФ.