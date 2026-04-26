В Ростовской области почвы теряют плодородие из-за процессов опустынивания

Ростовская область столкнулась с деградацией земель. К такому выводу пришли ученые Южного научного центра РАН и специалисты Южного филиала НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства.
Исследователи подсчитали, что средний индекс деградации почв в регионе сегодня составляет 58,48 балла. Эта цифра —тревожный индикатор того, что Донские земли теряют свои природные свойства и перестают быть плодородными. Об этом со ссылкой на исследование сообщил портал 161.ru.
Сам процесс деградации ученые описывают как опасный результат опустынивания. Речь идет о комплексном разрушении: почвы теряют свои физические и химические качества, а естественный растительный покров исчезает. Главными «врагами» чернозема стали эрозия и сильные ветра, которые буквально сдувают верхний, самый ценный слой земли.
География проблемы неоднородна, но вызывает опасения почти повсеместно. Ученые проанализировали шесть сельскохозяйственных зон области, и результаты оказались неутешительными.
— В пяти из них индекс деградации колеблется в диапазоне от 50 до 75 баллов. Самая сложная ситуация сложилась в восточных, северо-западных и северо-восточных районах, — гласят данные исследования.
