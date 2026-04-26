На Кубани отмечают 35-ю годовщину реабилитации казачества

Кубанское казачье войско насчитывает 57 тысяч человек.

Источник: Югополис

26 апреля в России отмечают 35-ю годовщину реабилитации казачества. Для Краснодарского края это особая дата, так как Кубань всегда была и остается казачьим регионом.

«Наши предки во все времена служили Отечеству. Несмотря на годы репрессий и тяжелых испытаний, они выстояли и сохранили преданность Родине. И в годы Великой Отечественной войны, и сегодня в зоне специальной военной операции наши казаки доблестно защищают страну», — подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев.

Кубанское казачье общество насчитывает 57 тысяч человек. Его представители уделяют большое внимание воспитанию молодежи в духе казачьих ценностей. «Уверен, они станут надежной опорой для страны — мужественными, сильными и любящими родной край», — сказал глава региона.

Казаки подвергались гонениям после прихода советской власти практически 15 лет. Затем репрессии сошли на нет. А уже в 40-е годы вместе со всей страной казаки встали на защиту Родины. Закон «О реабилитации репрессированных народов», куда вошло и казачество, был принят в 1991 году. А в 1992 году Верховный Совет РФ официально реабилитировал казачество как культурно-этническую общность.

Ранее «Югополис» рассказывал, что в систему казачьего образования в Краснодарском крае входят 8 кадетских корпусов, более 170 школ и детсадов, более 5000 классов и групп. Всего в них обучаются более 112 тысяч ребят.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше