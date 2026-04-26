На Кубани отмечают 35-ю годовщину реабилитации казачества

Казаки подвергались гонениям после прихода советской власти практически 15 лет. Затем репрессии сошли на нет. А уже в 40-е годы вместе со всей страной казаки встали на защиту Родины. Закон «О реабилитации репрессированных народов», куда вошло и казачество, был принят в 1991 году. А в 1992 году Верховный Совет РФ официально реабилитировал казачество как культурно-этническую общность.