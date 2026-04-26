«Активное долголетие»: в Красноярске наградили выпускников краевого народного университета

В Красноярске завершился учебный семестр в Краевом народном университете «Активное долголетие». В торжественной обстановке сертификаты об окончании получили около 200 студентов «серебряного» возраста. Университет действует с 2012 года и в настоящее время имеет 93 филиала по всему краю. Студенты, вышедшие на пенсию, изучают здесь компьютерную грамотность, английский язык, краеведение, искусство и заботу о здоровье. В этом учебном году обучение проходили около 3500 слушателей, а всего выпускниками за все время стали более 30 тысяч жителей региона, уточняют в министерстве соцполитики Красноярского края. Как отметила министр социальной политики Ирина Пастухова, проект является частью нацпроекта «Семья» и движения «Сибирское долголетие». Он помогает поддерживать здоровье и социальную активность пожилых людей, доказывая, что возраст не помеха для насыщенной жизни. Новый учебный год стартует в октябре. Записаться на бесплатные курсы можно с 1 мая по 10 сентября через Советы ветеранов по месту жительства.