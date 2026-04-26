В Колумбии рассказали, как обжарить кофе в домашних условиях

«Я пробовал обжаривать кофе в домашних условиях. Купил попкорницу, и в ней кофе хорошо обжаривается», — поделился он.
Собеседник агентства, поставляющий кофе в Россию и профессионально занимающийся его обжаркой, уточнил, что сначала попкорницу нужно прогреть в течение одной минуты, добавить 40−50 граммов зеленого кофе и обжаривать его в течение 7 минут, после чего вынуть и дать остыть.
По его словам, после такой обработки кофе хорошо выглядит, во вкусе ощущаются нотки шоколада, однако может проявиться более остро кислотность, напоминающая вкус грейпфрута.
«Даже на сковородке кофе можно обжаривать, только контролировать этот процесс сложно, обжарка идет неравномерно и результат будет не самый лучший. Но ради эксперимента — почему бы и нет?» — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что обжарка в домашних условиях не сравнится с использованием в этих целях специального промышленного оборудования.
«Промышленные ростеры дают невероятный результат. Повторить его в домашних условиях практически невозможно», — сообщил он.