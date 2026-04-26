«Кожа свернулась»: оператор ЧАЭС Генрих рассказал, как спасся за секунды до взрыва

Олег Генрих, бывший оператор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, поделился воспоминаниями о роковом дне 40 лет назад. Мужчина в ночь катастрофы работал на станции, готовясь к планово-предупредительному ремонту. Он находился в техническом помещении, расположенном прямо за операторской, когда произошел первый взрыв.

Олег Генрих, бывший оператор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, поделился воспоминаниями о роковом дне 40 лет назад. Мужчина в ночь катастрофы работал на станции, готовясь к планово-предупредительному ремонту. Он находился в техническом помещении, расположенном прямо за операторской, когда произошел первый взрыв.

— Примерно в 1:23 я волей судьбы зашел в техническое помещение. Меня это спасло… Тут произошел взрыв, сильная встряска, все зашипело, полилось. Была кромешная мгла. Все вокруг подпрыгнуло, меня тоже подкинуло, — рассказал Генрих.

Он отметил, что сотрудники станции не были осведомлены о каком-либо эксперименте. Спустя несколько секунд прогремел второй, более мощный взрыв. Генрих услышал стоны своего товарища, Анатолия Кургуза, который находился в операторской.

— Я распахнул дверь, и меня обдало паром. Он весь обваренный, только лицо целое. На руках кожи нет, она вся свернулась, как бумага, которую подожгли. Чувствую, что на него уже наваливается болевой шок — он начал заговариваться. Я ему: «Толя, давай спускаться как-то к нулевой отметке, к земле!», — сказал экс-оператор.

Генрих добавил, что получил ожоги, последствия которых ощущает до сих пор, передает Национальная Служба Новостей.

Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года, ровно 40 лет назад. В этот день в 1 час 23 минуты 40 секунд произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области.