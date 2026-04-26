«Кожа свернулась»: оператор ЧАЭС Генрих рассказал, как спасся за секунды до взрыва

— Я распахнул дверь, и меня обдало паром. Он весь обваренный, только лицо целое. На руках кожи нет, она вся свернулась, как бумага, которую подожгли. Чувствую, что на него уже наваливается болевой шок — он начал заговариваться. Я ему: «Толя, давай спускаться как-то к нулевой отметке, к земле!», — сказал экс-оператор.